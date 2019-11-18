2019-11-18T16:26:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Вещи плавали в пруду, пропал пылесос. Парни разгромили арендованный коттедж в Гродно

Так молодые люди провожали друга в армию
Эвика ОТТО
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Так молодые люди провожали друга в армию.Так молодые люди провожали друга в армию.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Молодые люди сняли коттедж в Гродно - в компании было примерно 20 парней. Утром, когда хозяйка вернулась в дом, она не поверила своим глазам. В доме все было перевернуто вверх дном, разбиты некоторые окна, сломан торшер, часть вещей хозяйки плавали в искусственном пруду у коттеджа. К тому же пропал пылесос. Парни плохо помнили, что было накануне. Они сожалели, что так вышло, и пытались найти пропавший пылесос - даже ныряли в пруд. Как позже выяснилось, технику нашли дома у одного из гостей. Как пылесос оказался вне коттеджа, никто вспомнить не смог. Организатор возместил хозяйке часть ущерба, в том числе потерянные средства от планируемой сдачи коттеджа на следующие сутки другим людям. Милиция в ближайшее время даст правовую оценку случившемуся, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

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