2019-11-18T18:17:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Вице-премьер Игорь Петришенко посетит церемонию похорон Калиновского в Вильнюс

Об этом сообщил МИД Беларуси на официальной странице в Facebook
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Вице-премьер Игорь Петрищенко посетит церемонию похорон Калиновского в Вильнюс. Фото: РИА Новости.Вице-премьер Игорь Петрищенко посетит церемонию похорон Калиновского в Вильнюс. Фото: РИА Новости.
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22 ноября состоится церемония перезахоронения останков участников восстания 1863 года, в том числе Калиновского и Сераковского. Их похоронят в центральной часовне кладбища Расу. Церемония начнется на Кафедральной площади Вильнюса, затем останки повстанцев в маленьких гробах транспортируют на кладбище Расу.

Часовня сейчас реставрируется. Кстати, по инициативе белорусов Литвы на табличке захоронения Калиновского наряду с надписями по-литовски и по-польски появится надпись на белорусском языке.

- Мы благодарны литовской стороне за официальное приглашение Беларуси на торжественную церемонию похорон участников восстания 1863 года. Совместная история требует совместных усилий. Мы рады, что такое понимание есть с обеих сторон. Мы были рады принять это приглашение. Делегацию нашей страны на мероприятии будет возглавил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, - сообщил МИД Беларуси.

Репортаж с церемонии читайте 22 ноября на сайте kp.by.

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