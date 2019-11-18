За 5 дней на Телеграм-канал, где можно купить ресторанные блюда за полцены, подписались 14 тысяч человек

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«Комсомолка» уже писала о необычном сервисе. Напомним, что суть «Смачнаежки» в том, чтобы лишняя еда в ресторанах и кафе не попадала на мусорку, а была продана по сниженной цене: скидки на еду примерно от 30 до 50%.

Суть сервиса проста: столичные рестораны, кафе и пекарни за час до времени утилизации выставляют в Телеграм-канале блюда или продукты с описанием, ценой и количеством порций. В акции попадают блюда, которые не дошли до покупателя: официант ошибся с заказом, курьер привез заказ, а заказчика не оказалось дома, или заведение приготовило на завтрак больше круассанов, чем смогло продать. Доставки нет, покупатель должен сам забрать еду в том или ином ресторане.

- Это не просрочка, а нормальная еда, - объясняет основательница проекта Ольга Гринева. - Мы делаем так, чтобы она не оказалась на мусорке, а была спасенной, поэтому указываем, до какого времени ее надо забрать. Ведь есть нормы СанПиНа, по которым ресторан после определенного времени должен еду утилизировать. Именно для того, чтобы до этого не доходило, и придуман этот проект.

В интервью "Зеленому порталу" Ольга рассказала, что за 5 дней на Телеграм-канал подписалось 14 тысяч человек. А также дополнительно появилось 15 потенциальных партнеров.