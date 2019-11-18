2019-11-18T18:51:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Волковысском районе сельчанин убил ножом младшего брата

Ссора произошла за «хмельным» столом
Надежда БУТОВИЧ
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На месте трагедии был найден нож - оружие убийства. Фото: СК.На месте трагедии был найден нож - оружие убийства. Фото: СК.
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В субботу, 16 ноября, на Гродненщине произошло братоубийство. О расследовании преступления сообщила пресс-служба СК в официальном Telegram-аккаунте.

Вечером в одну из деревень в Волковысском районе вызвали «скорую». Прибывшие медики спасти пострадавшего мужчину не успели: 45-летний сельчанин с колото-резаной раной на шее был уже мертв. Врачи сообщили об убийстве в милицию.

Правоохранители установили, что накануне трагедии в доме проходило алкогольное застолье: два брата засиделись за рюмкой примерно до 21.30 часов. А потом, изрядно подогретые спиртным, стали ссориться. Старший из братьев оказался сильнее, он нанес пострадавшему смертельные ранения ножом.

– Мужчина скончался на месте происшествия от полученных ран. Следователями были обнаружены и изъяты вещдоки, среди которых орудие убийства – нож. Назначен ряд экспертиз, – уточнили в пресс-службе.

Подозреваемый задержан и работает со следствием, против него возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве брата.

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