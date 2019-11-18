Беларусь и Россия утвердили программу внешнеполитических действии до 2021 года

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В понедельник, 18 ноября, в Москве провели переговоры Владимир Макей и Сергей Лавров, министры иностранных дел Беларуси и России, сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

Во Время встречи особое внимание уделялось вопросам безопасности, проблемам военно-политической активизации НАТО в Восточной Европе. В связи с этим было решено провести координацию подходов в отношениях с Альянсом и контролем над вооружением.

Также состоялось совместное заседание коллеги МИД обеих стран, на которой Лавров объяснил вопросы и векторы проведения Беларусью и Россией согласованной внешней политики.

– Беспокоит продолжение курса НАТО по продвижению военной инфраструктуры ближе к нашим границам, усиление военной активности вблизи наших государств. Под вопросом и стратегическая стабильность, ситуация в сфере нераспространения и контроля над вооружением, – подчеркнул глава российского дипведомства.

По итогам заседания была подписана программа согласованных действий в вопросах внешней политики до 2021 года.

– Завтра (Прим.: 19 ноября) на заседании союзного Совмина будет рассматриваться еще она программа совместных действий России и Беларуси. Она уже в большей мере нацелена на более глубокое экономическое взаимодействие. В программе согласованных внешнеполитических действии аспект несколько иной, – подчеркнул Владимир Макей во время совместного выхода министров к прессе, сообщила пресс-служба МИД России в Twitter-аккаунте.