2019-11-18T19:48:35+03:00
Общество
КП Беларусь

«Шея опухла, котенок еле дышал»: Посмотрите, как в Волковыске спасатели вызволяли котика

Малыша, застрявшего в заборе, обнаружили дети рядом с городской гимназией
Надежда БУТОВИЧ
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Чтобы освободить котика, сняли часть забора. Фото: volkovysknews.by.Чтобы освободить котика, сняли часть забора. Фото: volkovysknews.by.
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Школьники и их родители по дороге на занятия в гимназию №1 остались неравнодушны к судьбе застрявшего в заборе котенка. Об этом проинформировал волковысский новостной портал «Наш Час».

ЧП случилось рано утром рядом с учебным заведением на улице Калинина. Дети услышали писки котенка, голова которого застряла в дырке в металлическом заборе у частного дома.

– Котенок громко мяукал, со всех сил упираясь лапками в металл забора и пытаясь выбраться. Но голова малыша намертво засела в проеме, – рассказали очевидцы.

Самостоятельно помочь прохожие не смогли: котенок царапался и вырывался. Родители позвонили в МЧС.

– Прибывшие по вызову спасатели поняли, что счет идет на минуты: у котенка очень пухла шея, он уже еле дышал, сил на борьбу оставалось все меньше. Однако малыш не сдавался! – пояснили порталу.

Пожарные хотели было применить спецтехнику, но это было невозможно и решили вручную вызволить пушистого «пленника». Хозяева забора дали разрешение на то, чтобы сотрудники МЧС сняли пролет металлического забора во время «спецоперации». Разобрав забор, спасатели осторожно высвободили голову котенка, прокрутив деталь вокруг его шеи. Потом удалось «протиснуть» одно ушко, затем – другое. Перепуганный, но живой котенок тут же бросился на утек. Ему было не до «спасибо»!

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