Под Сморгонью бесправник на Peugeot погиб после лобового столкновения со встречной фурой: его жена в реанимации

Фура и легковой "Пежо" встретились на трассе под Сморгонью. Фото: ГАИ Гродно.

В ГАИ «гадают»: видимых причин оказаться на встречной полосе у водителя не было

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Серьезное ДТП произошло на Гродненщине в субботу, 16 ноября, сообщила пресс-служба ГАИ Гродно в официальном аккаунте во ВКонтакте.

Авария случилась поздно вечером, примерно в 22.40 часов, на трассе направлением Борисов – Вилейка – Сморгонь – Ошмяны. Столкновение легковушки «Пежо» и грузового «Вольво» произошло на 184 километре автотрассы Р-63.

Известно, что за рулем легкового авто ехал 41-летний житель Молодечненского района. Без видимых причин мужчина выехал на встречную полосу, где в этот момент, управляя тягачом ехал 40-летний россиянин-дальнобойщик. Удар был такой силы, что обе машины оказались на обочине.

– Мужчина, управлявший легковушкой, от полученных травм скончался на месте аварии. Пострадала и пассажирка «Пежо» – 44-летняя супруга водителя, она находится в реанимации местной больницы. Дальнобойщик в аварии не пострадал, – пояснили в пресс-службе.

Как уточнили в УМЧС Гродненской области, чтобы достать женщину из поврежденной машины, пришлось использовать специнструмент для деблокировки.

По факту аварии проводится проверка.