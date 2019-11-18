«Ожог – 90% тела»: в Мостах спасатели вынесли из огня курильщика

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Возгорание произошло в минувшую субботу, 16 ноября, в райцентре на Гродненщине, проинформировала пресс-служба областного УМЧС.

Утром, ближе к 07.30 часов, в пожарную часть позвонили очевидцы. Сообщалось о ЧП в многоэтажке на улице Строителей в Мостах. Прибывшие по вызову спасатели обнаружили сильное задымление на первом этаже, из окон одной из квартир клубами валил дым.

– Во время разведки в горящей квартире сотрудники районного МЧС нашли на полу одной из комнат сильно обгоревшего мужчину. Его вынесли на воздух и передали медикам. С предварительным диагнозом: 90-процентный ожог тела, его доставили в реанимацию центральной райбольницы, – пояснили в пресс-службе.

Тем временем, возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано, эвакуация жильцов не потребовалась. Уточняется, что пострадавший мужчина – 47-летний хозяин квартиры. Проживает в жилище один, курильщик. Огонь повредил кровать и постельные принадлежности. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с сигаретой во время курения.

Как уточнили в областном УМЧС в регионе с начала 2019 года на пожарах, причиной которых стала неосторожно брошенная сигарета, в огне погибли 23 человека.