2019-11-18T21:36:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Почти $2 миллиона «заработала» мошенница на доверии людей и юрлиц

Известны 40 эпизодов, но СК ищет и других потерпевших от действий Светланы Сечко
Надежда БУТОВИЧ
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Светлана Васильевна Сечко подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Фото: СК.Светлана Васильевна Сечко подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Фото: СК.
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В Главном следственном управлении расследуют уголовное дело против белоруски Светланы Васильевны Сечко. Пресс-служба СК не только сообщила полные ФИО подозреваемой, но и опубликовала ее фотографию до конца следствия – уж очень смело вела себя злоумышленница, а ее деяния «оцениваются» в неслыханно крупную сумму – без малого 4 миллиона белорусских рублей.

Женщину подозревают в ряде мошенничеств, уже достоверно известны четыре десятка обманных эпизодов. Но в СК считают, потерпевших от действий «предпринимательницы» Сечко может быть гораздо больше.

– Фигурантку подозревают в том, что она под различными предлогами присвоила крупные суммы наличности и безнала – не только физических лиц, но и юрлиц. Уловки мошенницы были самыми различными: от строящихся квартир в новостройках до денег в долг на развитие бизнеса. Исполнять взятые обязательство женщина даже и не собиралась, – уточнили в пресс-службе.

«Получая» деньги, подозреваемая не стесняясь оформляла договора на себя (Прим.: и от своего имени), а также на свои фирмы: общества с ограниченной ответственностью «Светлана» и «Стройсоюзиндустрия».

Против женщины за крупное мошенничество (Прим.: свыше 3,9 миллиона рублей) возбуждено уголовное дело, но расследование еще не завершено.

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