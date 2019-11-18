2019-11-18T22:11:45+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Смертельное ДТП на трассе Минск – Гомель: неизвестный сбил пенсионера с тележкой и скрылся, а старика переехала еще другая машина

ГАИ ищет злоумышленника
Надежда БУТОВИЧ
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Двойной наезд на пешехода в темное время суток под Бобруйском. Фотоиллюстрация: pixabay.com.Двойной наезд на пешехода в темное время суток под Бобруйском. Фотоиллюстрация: pixabay.com.
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие под Бобруйском произошло в воскресенье, 17 ноября. Об этом belta.by проинформировали в пресс-службе УГАИ МВД.

Наезд на пешехода произошел в темное время суток, около 18.55 часов. Недалеко от деревни Плесы на Бобруйщине. На 176 километре автотрассы направлением Минск - Гомель неизвестный водитель сбил пенсионера, который шел по дороге попутно авто. 83-летний сельчанин тянул по асфальту тележку, в тот момент, когда его сбила машина. Водитель авто сбежал с места аварии и пенсионера переехали еще раз. Водитель «БМВ» – второй машины, 31-летний житель столицы, не увидел лежавшего на дороге пешехода и совершил наезд.

– От полученных травм пожилой сельчанин погиб на месте ДТП. Идет расследование, – сообщили правоохранители.

В Госавтоинспекции напомнили, что с 19 ноября в Беларуси начнется масштабная «дорожная» акции: «Время стать заметным!». Сотрудники ГАИ будут уделять особое внимание разъяснению важности и эффективности применения световозвращающих элементов в темное время суток. Кампания продлится по 24 ноября включительно.

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