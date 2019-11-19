2019-11-19T10:21:42+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Брать только численность - неправильно». Минэкономики планирует пересмотреть критерии отнесения бизнеса к малому и среднему

В Беларуси доля малого и среднего бизнеса в ВВП в 2019 году достигнет 28,8%
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Министр экономики Дмитрий Крутой сообщил, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП составляет почти 30%Министр экономики Дмитрий Крутой сообщил, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП составляет почти 30%Фото: Павел МАРТИНЧИК
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По итогам программы социально-экономического развития на 2016 - 2020 годы планировалось, что она составит 40%. Между тем структура экономики меняется, и уже в промышленности 25% приходится на частный бизнес.

Об этом заявил министр экономики Дмитрий Крутой перед церемонией открытия Всемирной недели предпринимательства в Беларуси, сообщает БелаПАН.

- Это огромное достижение - за последние 13 лет мы увеличили эту долю частных бизнесменов почти в три раза, - подчеркнул Дмитрий Крутой и обратил внимание на определенные сложности, которые возникают во время учета и расчета этой доли. - Мы с Белстатом в следующем году запланировали немного пересмотреть эти критерии и отнесения к этому сегменту, и порядок учета. Потому что брать только численность - неправильно. Многие частные компании из того же Парка высоких технологий имеют почти 2 миллиарда долларов только экспортной выручки, но их расчет в части добавленной стоимости осуществляется только по численности, которая, конечно, такими темпами не растет. Вопросы учета очень важны, и мы попробуем эту ситуацию поправить.

Министр отметил, что в этом году в Беларуси растет количество индивидуальных предпринимателей как в торговле, так и в производстве.

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