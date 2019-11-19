«Опасность увеличивается в десять раз». Белорусов проверят на наличие фликеров

За отсутствие фликера придется заплатить штраф от одной до трех базовых величин, а в состоянии алкогольного опьянения — от 3 до 5 базовых величин

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Проверять белорусов на фликеры будут сотрудники ГАИ в темное время суток – это акция ГАИ «Время стать заметным!», которая пройдет по всей стране с 19 по 24 ноября. Ее цель – агитация использования фликеров и жилетов повышенной видимости.

- В темноте опасность совершения наезда по сравнению со светлым временем суток увеличивается в девять раз, - пояснили в ГАИ БелаПАН. - Распространено мнение о том, что фликеры нужно использовать только в сельской местности. Это заблуждение, их необходимо носить и в городе, поскольку в соответствии с ПДД использование световозвращающих элементов - обязанность каждого пешехода, который идет по краю проезжей части дороги в темное время суток. А дорога - это не только автомагистраль, но и улица города, и проезд в дворовой территории.

По правилам дорожного движения пешеход обязан использовать светоотражающие элементы, если он идет по краю проезжей части в темное время суток в условиях недостаточной видимости.

Также фликеры рекомендовано использовать, пересекая проезжую часть не по пешеходному переходу.