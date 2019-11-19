2019-11-19T11:37:08+03:00
Экономика
КП Беларусь

Почти 80% бюджета ФСЗН в следующем году пойдет на выплату пенсий

Всего расходная часть бюджета фонда составит Br17 млрд, из них на пенсии уйдет Br13,3 млрд
Ольга ШУМАНСКАЯ
Поделиться:
Планируется, что в следующем году доходы бюджета ФСЗН превысят расходыПланируется, что в следующем году доходы бюджета ФСЗН превысят расходыФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Депутаты Палаты представителей приняли в первом и втором чтении бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на 2020 год.

Законопроект представила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, сообщает БЕЛТА.

На выплату различных пособий, а также оказание услуг по их выплате придется 20% расходов бюджета, или Br3,4 млрд.

Планируется, что доходы фонда в следующем году составят Br17,2 млрд, что на 14,4% больше базового сценария, предусмотренного в законе на 2019 год. По планам властей, в 2020 году доходы бюджета фонда превысят расходы на Br237 млн.

- Доходы сформированы с учетом основных параметров прогноза социально-экономического развития страны в 2020 году в базовом сценарии и тенденций исполнения бюджета фонда текущего года, - отметила Ирина Костевич.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Двое пенсионеров погибли на пожаре в минской девятиэтажке
В Минске снесут целый квартал старых двухэтажек
К концу года во всех школах страны пройдут проверки
Ревнивец лез в окно в дом соперника и чуть не зарезал его осколком стекла
«Не примем шельмование». МИД Беларуси прокомментировал международную оценку прошедших выборов
Лукашенко наградил спортсменок Герасименю и Карстен
Через несколько часов мы узнаем, кто стал обладателем крупных денежных призов
Виктор Лукашенко стал первым вице-президентом НОК Беларуси
Следователя из Борисова обвиняют в фальсификации доказательств
«Опасность увеличивается в десять раз». Белорусов проверят на наличие фликеров
«Брать только численность - неправильно». Минэкономики планирует пересмотреть критерии отнесения бизнеса к малому и среднему
Петиция о запрете цирков с животными набрала больше 8500 подписей
Смертельное ДТП на трассе Минск - Гомель: неизвестный сбил пенсионера с тележкой и скрылся, а старика переехала еще другая машина