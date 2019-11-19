Почти 80% бюджета ФСЗН в следующем году пойдет на выплату пенсий

Планируется, что в следующем году доходы бюджета ФСЗН превысят расходы Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Всего расходная часть бюджета фонда составит Br17 млрд, из них на пенсии уйдет Br13,3 млрд

Изменить размер текста: A A

Депутаты Палаты представителей приняли в первом и втором чтении бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на 2020 год.

Законопроект представила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, сообщает БЕЛТА.

На выплату различных пособий, а также оказание услуг по их выплате придется 20% расходов бюджета, или Br3,4 млрд.

Планируется, что доходы фонда в следующем году составят Br17,2 млрд, что на 14,4% больше базового сценария, предусмотренного в законе на 2019 год. По планам властей, в 2020 году доходы бюджета фонда превысят расходы на Br237 млн.

- Доходы сформированы с учетом основных параметров прогноза социально-экономического развития страны в 2020 году в базовом сценарии и тенденций исполнения бюджета фонда текущего года, - отметила Ирина Костевич.