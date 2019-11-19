Следователя из Борисова обвиняют в фальсификации доказательств

Расследование еще не окончено

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Уголовное дело было возбуждено в отношении следователя Борисовского районного отдела Следственного комитета председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем.

Проверку проводили в главном управлении процессуального контроля Следственного комитета. Она включала в себя, в том числе, ряд экспертных исследований.

- Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования. Принципиальная позиция руководства Следственного комитета остается неизменной и направлена на жесткое и полное искоренение противоправных явлений в собственных рядах, - сообщили в Телеграм-канале Следственного комитета.