КП Беларусь
Следователя из Борисова обвиняют в фальсификации доказательств
Расследование еще не окончено
Уголовное дело возбуждено по статье "Фальсификация доказательств"Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Уголовное дело было возбуждено в отношении следователя Борисовского районного отдела Следственного комитета председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем.
Проверку проводили в главном управлении процессуального контроля Следственного комитета. Она включала в себя, в том числе, ряд экспертных исследований.
- Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования. Принципиальная позиция руководства Следственного комитета остается неизменной и направлена на жесткое и полное искоренение противоправных явлений в собственных рядах, - сообщили в Телеграм-канале Следственного комитета.