2019-11-19T12:19:24+03:00
Политика
КП Беларусь

Виктор Лукашенко стал первым вице-президентом НОК Беларуси

Будет ли Виктор Лукашенко совмещать эту должность с работой помощника президента по национальной безопасности, пока неизвестно
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Виктор Лукашенко сменил Александра Лукашенко на посту первого вице-президента НОК Фото: belta.byВиктор Лукашенко сменил Александра Лукашенко на посту первого вице-президента НОК Фото: belta.by
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До Виктора Лукашенко первым вице-президентом Национального олимпийского комитета был Александр Лукашенко.

Кандидатуру Виктора Лукашенко поддержали участники Олимпийского собрания, которое прошло в Минске 19 ноября, сообщает БЕЛТА.

Будет ли Виктор Лукашенко теперь совмещать две должности, пока неизвестно, так как глава государства еще не принял окончательного решения.

- Если кто-то думает, что тут с подачи отца ему большую должность отвалили, ну у него и так должность - дай Бог каждому, приличная - помощник по национальной безопасности, - отметил президент.

Он также подчеркнул, что предложение выдвинуть на этот пост именно Виктора Лукашенко исходило не от него.

Напомним, что Виктор Лукашенко исполнял обязанности первого вице-президента НОК с середины апреля. Предполагалось, что он будет занимать эту должность временно и на общественных началах.

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