Виктор Лукашенко стал первым вице-президентом НОК Беларуси
До Виктора Лукашенко первым вице-президентом Национального олимпийского комитета был Александр Лукашенко.
Кандидатуру Виктора Лукашенко поддержали участники Олимпийского собрания, которое прошло в Минске 19 ноября, сообщает БЕЛТА.
Будет ли Виктор Лукашенко теперь совмещать две должности, пока неизвестно, так как глава государства еще не принял окончательного решения.
- Если кто-то думает, что тут с подачи отца ему большую должность отвалили, ну у него и так должность - дай Бог каждому, приличная - помощник по национальной безопасности, - отметил президент.
Он также подчеркнул, что предложение выдвинуть на этот пост именно Виктора Лукашенко исходило не от него.
Напомним, что Виктор Лукашенко исполнял обязанности первого вице-президента НОК с середины апреля. Предполагалось, что он будет занимать эту должность временно и на общественных началах.