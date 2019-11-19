2019-11-19T12:20:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Через несколько часов мы узнаем, кто стал обладателем крупных денежных призов

Главного победителя определит чемпион мира по гиревому спорту, многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Вячеслав Хоронеко.
Александра АНДРЕЕВА.
Поделиться:
Знаменитый белорусский силач сегодня объявит имя главного победителя 133-го тура игры.Знаменитый белорусский силач сегодня объявит имя главного победителя 133-го тура игры.
Изменить размер текста:

Сегодня, 19 ноября, страна узнает имена людей, которым крупно повезло. По этому случаю знаменитый белорусский силач Вячеслав Хоронеко на некоторое время сменит амплуа и поможет разыграть призы 133-го тура игры «Удача в придачу!».

Победителей определят в студии игры в столичном гипермаркете «Евроопт» на Казимировской, 6. Тысячи денежных призов, включая крупные суммы 20 000, 30 000, 40 000 и 50 000 рублей, будут разыграны среди покупателей магазинов «Евроопт», «Хит!» и онлайн-гипермаркета «Е-доставка».

Кому-то сегодня крупно повезет!

Кому-то сегодня крупно повезет!

Розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и на официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях. Начало в 18.20

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Двое пенсионеров погибли на пожаре в минской девятиэтажке
В Минске снесут целый квартал старых двухэтажек
К концу года во всех школах страны пройдут проверки
Ревнивец лез в окно в дом соперника и чуть не зарезал его осколком стекла
«Не примем шельмование». МИД Беларуси прокомментировал международную оценку прошедших выборов
Лукашенко наградил спортсменок Герасименю и Карстен
Виктор Лукашенко стал первым вице-президентом НОК Беларуси
Следователя из Борисова обвиняют в фальсификации доказательств
Почти 80% бюджета ФСЗН в следующем году пойдет на выплату пенсий
«Опасность увеличивается в десять раз». Белорусов проверят на наличие фликеров
«Брать только численность - неправильно». Минэкономики планирует пересмотреть критерии отнесения бизнеса к малому и среднему
Петиция о запрете цирков с животными набрала больше 8500 подписей
Смертельное ДТП на трассе Минск - Гомель: неизвестный сбил пенсионера с тележкой и скрылся, а старика переехала еще другая машина