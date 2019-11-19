КП Беларусь
Через несколько часов мы узнаем, кто стал обладателем крупных денежных призов
Главного победителя определит чемпион мира по гиревому спорту, многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Вячеслав Хоронеко.
Знаменитый белорусский силач сегодня объявит имя главного победителя 133-го тура игры.
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Сегодня, 19 ноября, страна узнает имена людей, которым крупно повезло. По этому случаю знаменитый белорусский силач Вячеслав Хоронеко на некоторое время сменит амплуа и поможет разыграть призы 133-го тура игры «Удача в придачу!».
Победителей определят в студии игры в столичном гипермаркете «Евроопт» на Казимировской, 6. Тысячи денежных призов, включая крупные суммы 20 000, 30 000, 40 000 и 50 000 рублей, будут разыграны среди покупателей магазинов «Евроопт», «Хит!» и онлайн-гипермаркета «Е-доставка».
Кому-то сегодня крупно повезет!
Розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и на официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях. Начало в 18.20