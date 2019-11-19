Через несколько часов мы узнаем, кто стал обладателем крупных денежных призов

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Сегодня, 19 ноября, страна узнает имена людей, которым крупно повезло. По этому случаю знаменитый белорусский силач Вячеслав Хоронеко на некоторое время сменит амплуа и поможет разыграть призы 133-го тура игры «Удача в придачу!».

Победителей определят в студии игры в столичном гипермаркете «Евроопт» на Казимировской, 6. Тысячи денежных призов, включая крупные суммы 20 000, 30 000, 40 000 и 50 000 рублей, будут разыграны среди покупателей магазинов «Евроопт», «Хит!» и онлайн-гипермаркета «Е-доставка».

Кому-то сегодня крупно повезет!

Розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и на официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях. Начало в 18.20