В Минске разыграли крупные денежные призы

Обладателя 50 000 рублей определил чемпион мира по гиревому спорту, многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Вячеслав Хоронеко.

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Определились победители 133-го тура игры «Удача в придачу!» В столичном гипермаркете «Евроопт» на Казимировской, 6, были разыграны тысячи призов, среди которых крупные суммы 20 000, 30 000, 40 000 и 50 000 рублей.

Обладателем 20 000 рублей стал Петр Бордак из Гомеля.

30 000 рублей выиграла Екатерина Казакова из Минска.

Сумма 40 000 рублей досталась Вадиму Левковичу из городского поселка Старобин Солигорского района.

А Татьяна Алексеенко из Минска стала обладательницей самого крупного выигрыша - 50 000 рублей!

Главного счастливчика помог определить чемпион мира по гиревому спорту, многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Вячеслав Хоронеко.

Поздравляем победителей!