2019-11-19T19:29:26+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске разыграли крупные денежные призы

Мы узнали имена счастливчиков
Александра АНДРЕЕВА
Поделиться:
Обладателя 50 000 рублей определил чемпион мира по гиревому спорту, многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Вячеслав Хоронеко.Обладателя 50 000 рублей определил чемпион мира по гиревому спорту, многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Вячеслав Хоронеко.
Изменить размер текста:

Определились победители 133-го тура игры «Удача в придачу!» В столичном гипермаркете «Евроопт» на Казимировской, 6, были разыграны тысячи призов, среди которых крупные суммы 20 000, 30 000, 40 000 и 50 000 рублей.

Обладателем 20 000 рублей стал Петр Бордак из Гомеля.

30 000 рублей выиграла Екатерина Казакова из Минска.

Сумма 40 000 рублей досталась Вадиму Левковичу из городского поселка Старобин Солигорского района.

А Татьяна Алексеенко из Минска стала обладательницей самого крупного выигрыша - 50 000 рублей!

Главного счастливчика помог определить чемпион мира по гиревому спорту, многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Вячеслав Хоронеко.

Поздравляем победителей!

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Сначала попытались угнать «Жигули», а потом - «БМВ» и все неудачно»: гродненских автоворов поймали на пути в Россию
В Кобринском районе грабитель проник в сотовый салон, просто подобрав ключ к двери
В Борисове водитель BMW слишком разогнался и врезался в пропускавший его Volkswagen: есть пострадавшие
В Кобринском районе задержали мужчину, укравшего наркотические вещества
В Барановичах 2-летняя девочка упала в доме с лестницы и ударилась головой
Одного из белорусов, ограбивших ювелирный магазин в Вене, задержали в Польше и экстрадируют в Австрию
В Витебске открылся фестиваль современной хореографии: станцевали «Анну Каренину», ожидается спектакль для взрослых
В Беларуси почти готова инфраструктура по выпуску и обращению ID-карт
Премьер-министр Беларуси назвал условия дальнейшей интеграции с Россией
Женщина послала по почте дохлого кота бывшему мужу, который терроризировал ее
В Беларуси 15 школ отказались от пакетов и полиэтиленовых обложек для книг
Лукашенко: футболисты и хоккеисты деньги получают, а страну только позорят
Парень обиделся на то, что проезжающий мимо автомобиль ему бибикнул. Через месяц он отомстил
Двое пенсионеров погибли на пожаре в минской девятиэтажке
В Минске снесут целый квартал старых двухэтажек
К концу года во всех школах страны пройдут проверки
Ревнивец лез в окно в дом соперника и чуть не зарезал его осколком стекла
«Не примем шельмование». МИД Беларуси прокомментировал международную оценку прошедших выборов
Лукашенко наградил спортсменок Герасименю и Карстен
Через несколько часов мы узнаем, кто стал обладателем крупных денежных призов
Виктор Лукашенко стал первым вице-президентом НОК Беларуси
Следователя из Борисова обвиняют в фальсификации доказательств
Почти 80% бюджета ФСЗН в следующем году пойдет на выплату пенсий
«Опасность увеличивается в десять раз». Белорусов проверят на наличие фликеров
«Брать только численность - неправильно». Минэкономики планирует пересмотреть критерии отнесения бизнеса к малому и среднему
Петиция о запрете цирков с животными набрала больше 8500 подписей
Смертельное ДТП на трассе Минск - Гомель: неизвестный сбил пенсионера с тележкой и скрылся, а старика переехала еще другая машина