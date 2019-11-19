Лукашенко наградил спортсменок Герасименю и Карстен

Александр Лукашенко выразил сожаление о том, что Екатерина Карстен и Александра Герасименя ушли из спорта Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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Почетных знаков "За заслуги в развитии олимпийского движения в Республике Беларусь" спортсменки удостоены за высокие спортивные достижения и популяризацию спорта и здорового образа жизни, сообщает пресс-служба президента.

Награждая спортсменок, Александр Лукашенко подчеркнул, что Екатерина Карстен - легенда белорусского спорта, а Александра Герасименя долгие годы сражалась за отечественное плавание. Также он выразил сожаление, что они обе ушли из спорта.

- Мы, естественно, высоко ценим ваш труд и заслуги, и я искренне рад, что вы связываете свое будущее с Беларусью, со спортом. Мы должны оказать необходимую поддержку, чтобы вы смогли проявить себя в деле воспитания новых чемпионов, - отметил президент.

Награждение состоялось во время Олимпийского собрания, которое прошло 19 ноября в Минске.