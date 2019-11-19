«Не примем шельмование». МИД Беларуси прокомментировал международную оценку прошедших выборов

МИД Беларуси заявил, что "если наши избирательные процедуры и законодательство и будут совершенствоваться, то не по чьей-то указке, а по запросам нашего общества и эволюционным путем" Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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- Хотели бы напомнить, что не существует идеальных избирательных систем и при желании можно найти изъяны в любом избирательном процессе в любой стране на пространстве ОБСЕ, - заявил пресс-секретарь МИДа Анатолий Глаз.

Он отметил, что на прошедшие выборы Беларусь пригласила рекордное количество международных наблюдателей. И по оценкам многих из них, избирательная кампания прошла спокойно, гласно и в полном соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами. Это, по словам пресс-секретаря, подтверждают заявления миссий СНГ и ШОС.

- Сожалеем, что миссии ОБСЕ, как и в прежние годы, не удалось полностью отойти от политизированных оценок и выводов. Что в данном случае можно ожидать от руководителей наблюдательных миссий, которые еще до приезда в страну негативно высказываются о Беларуси и публикуют оскорбительные статьи о стране? Это, кстати, серьезный вопрос к структурам ОБСЕ, осуществляющим подбор соответствующих персоналий, - заявил пресс-секретарь. - Мы неоднократно говорили нашим западным партнерам, что готовы к конструктивной критике, но никогда не примем безосновательное и тотальное шельмование, а наши избирательные процедуры и законодательство если и будут совершенствоваться, то не по чьей-то указке, а по запросам нашего общества и эволюционным путем. Мы проводим выборы для своей страны и народа, а не в угоду внешним силам.

Он подчеркнул, что Беларусь готова к дальнейшему развитию конструктивного взаимодействия со всеми международными партнерами. Но двигаться вперед помогут только диалог и сотрудничество, «а не давление, шантаж и санкции».