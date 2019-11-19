2019-11-19T14:06:57+03:00
Общество
КП Беларусь

Ревнивец лез в окно в дом соперника и чуть не зарезал его осколком стекла

Мужчина пытался вернуть возлюбленную, которая решила вернуться к бывшему парню
Наталья ПАРТОЛИНА
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Ревнивец лез к сопернику в окно, а когда не вышло, пытался заколоть его стеклом.Ревнивец лез к сопернику в окно, а когда не вышло, пытался заколоть его стеклом.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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История, достойная любовного сериала, разыгралась в Витебском районе. Вот только закончилась она в стиле совсем другого кино.

Молодой человек поссорился со своей возлюбленной. После перебранки он уехал к родителям, а молодая женщина решила вернуться к своему бывшему сожителю и поехала к нему на дачу. Пара посидела за столом с горячительными напитками. Отдых испортил ревнивый кавалер.

- Мужчина вернулся домой и узнал, что его девушка отдыхает с бывшим возлюбленным. Он приехал к дому соперника, стучал в двери. Ему не открыли, и тогда ревнивец руками разбил окна дома, сорвал тюль и шторы, выломал оконную раму, - рассказала прокурор отдела прокуратуры Витебской области Наталья Левянкова.

Ревнивец пытался влезть в окно, хозяин дома выпихивал его. Тогда тот стал бросать в разбитое окно кирпичи и стекла, а хозяин попытался огреть его куском выломанной рамы. Отелло схватил осколок стекла и вонзил его сопернику в грудь.

Позже мужчины помирились - ревнивец извинился, пострадавший его простил. Тем не менее суд Витебского района приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Эксперты квалифицировали рану, которую он нанес сопернику, как тяжкие телесные повреждения.

- Кроме того, мужчина лишен права управления транспортными средствами на 4 года, 2 месяца и один день, - уточнила Наталья Левянкова. - К дому соперника он приехал на автомобиле, несмотря на то, что был лишен прав за вождение в нетрезвом состоянии.

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