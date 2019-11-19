2019-11-19T14:08:17+03:00
Общество
КП Беларусь

К концу года во всех школах страны пройдут проверки

Проверяющие оценят состояние систем отопления, вентиляции, соблюдения санитарных норм и требований безопасности
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Школы проверят представители межведомственной группыШколы проверят представители межведомственной группы
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По поручению Александра Лукашенко в ближайшее время будет создана межведомственная рабочая группа, в которую войдут представители Комитета госконтроля, аппарата Совета министров, Минобразования, Минздрава, Минжилкомхоза, МВД, МЧС, Госстандарта.

Группу возглавят заместитель председателя Комитета госконтроля Александр Курлыпо и министр образования Игорь Карпенко. Аналогичные рабочие группы формируются и в регионах республики, сообщается на сайте комитета.

Также в ближайшее время в Комитете государственного контроля страны и областных комитетах начнут работу горячие линии. По их номерам белорусы смогут сообщить о проблемах в работе школ.

Вопросы организации проверки обсуждались на совещании в Комитете государственного контроля, которое состоялось 18 ноября.

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