К концу года во всех школах страны пройдут проверки

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По поручению Александра Лукашенко в ближайшее время будет создана межведомственная рабочая группа, в которую войдут представители Комитета госконтроля, аппарата Совета министров, Минобразования, Минздрава, Минжилкомхоза, МВД, МЧС, Госстандарта.

Группу возглавят заместитель председателя Комитета госконтроля Александр Курлыпо и министр образования Игорь Карпенко. Аналогичные рабочие группы формируются и в регионах республики, сообщается на сайте комитета.

Также в ближайшее время в Комитете государственного контроля страны и областных комитетах начнут работу горячие линии. По их номерам белорусы смогут сообщить о проблемах в работе школ.

Вопросы организации проверки обсуждались на совещании в Комитете государственного контроля, которое состоялось 18 ноября.