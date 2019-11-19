2019-11-19T14:31:12+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске снесут целый квартал старых двухэтажек

Речь идет о домах, расположенных в граница ул. Филимонова - Слепянской водной системы - Столетова
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Из старых, идущих под снос двухэтажек отселят 800 квартир.Из старых, идущих под снос двухэтажек отселят 800 квартир.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Под снос уйдут дома общей площадью 40 тысяч квадратных метров, сообщает Минск-Новости. На месте расчищенного квартала общей площадью 23 га построят новое современное жилье.

Всего отселить планируется 800 квартир, будут ли их хозяева получать денежную компенсацию или новое жилье, пока неизвестно: вопрос на данный момент еще решается, сообщил Василий Косовец, заместитель генерального директора «Минскстрой».

По его словам, каким будет новое жилье, построенное на этом месте, пока тоже говорить рано, так как на данный момент идет разработка предпроектных решений.

Также строительство нового жилья начнется в районе ул. Павлины Мяделки и Выготского. Здесь под эти цели выделили 24 га земли. Этот участок свободен от застройки. Кроме жилья здесь также будет построена и школа.

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