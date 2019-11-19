2019-11-19T15:38:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Двое пенсионеров погибли на пожаре в минской девятиэтажке

Пожар произошел утром 19 ноября в девятиэтажке по ул. Космонавтов, предварительная версия причины пожара - неосторожное обращение с огнем во время курения
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем во время курения Фото: popmech.ruПредварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем во время курения Фото: popmech.ru
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О загорании квартиры утром 19 ноября на номер 101 сообщил один из жителей дома.

Прибывшие на место сотрудники МЧС вскрыли металлическую дверь квартиры и на полу в не горящей комнате нашли 66-летнего пенсионера. Он был без сознания. Это был знакомый матери хозяйки квартиры, сообщает Минское городское управление МЧС

В коридоре на полу нашли 65-летнюю пенсионерку, которая была также без сознания. Сотрудники скорой помощи пытались реанимировать пенсионеров, но спасти их не удалось.

Сотрудники МЧС установили, что сначала в квартире загорелся диван и постельные принадлежности в жилой комнате.

Причина пожара устанавливается. Предварительная версия - неосторожное обращение с огнем одним из погибших.

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