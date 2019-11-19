Парень обиделся на то, что проезжающий мимо автомобиль ему бибикнул. Через месяц он отомстил

Парень обиделся, что на сельской дороге ему просигналил автомобиль, и ждал месяц, чтобы отомстить. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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Сто часов на общественных работах придется провести 25-летнему слесарю, жителю одной из деревень Витебского района. Мужчина оказался обидчивым и мстительным. Он затаил обиду на водителя «Мазды», который однажды поздним вечером испугал его, громко просигналив, когда молодой человек шел по дороге неподалеку от своей родной деревни. Через месяц он отомстил владелице авто.

Парень увидел, что автомобиль припаркован на улице, подошел к нему и стал колотить по машине руками и ногами. Потом выдрал из забора штакетину с гвоздем и бил уже ею. Разбил стекла, проткнул колеса, а потом несколько раз бибикнул, нажав на звуковой сигнал.

- Во время совершения преступления обвиняемый был пьян. Владелице автомобиля он нанес ущерб на 592 рубля. Материальный ущерб он возместил, вину свою полностью признал, - рассказала государственный обвинитель Виктория Шеверновская.