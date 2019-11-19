2019-11-19T16:08:56+03:00
Спорт
КП Беларусь

Лукашенко: футболисты и хоккеисты деньги получают, а страну только позорят

Президент уверен, что успешным спортсменам, которые добились высот, стоит вносить свой вклад в развитие белорусского спорта, например, покупать инвентарь во Дворец тенниса
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Президент считает, что успешные спортсмены должны вносить свой вклад в развитие спорта фото: bff.byПрезидент считает, что успешные спортсмены должны вносить свой вклад в развитие спорта фото: bff.by
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- Если человек выходит на высокий уровень, он должен как-то участвовать в дальнейшем развитии спорта в стране. Таких видов достаточно: и футболисты, и хоккеисты, которые пока только деньги получают, а страну позорят, - передает слова президента его пресс-служба.

Глава государства обратил внимание на спортивные объекты, которые несут большую социальную нагрузку, а ведь атлеты тренируются там бесплатно. Президент обратил внимание чиновников: нужно сделать так, чтобы спортивные площадки окупались.

- Больших денег тут не заработаешь, но окупаться они должны, особенно в таких видах, как теннис, - убежден он.

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