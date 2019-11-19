Премьер-министр Беларуси назвал условия дальнейшей интеграции с Россией

Сергей Румас заявил, что дальнейшая интеграция возможна только при решении наиболее острых вопросов двустороннего сотрудничества

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Об этом он заявил на состоявшемся 19 ноября заседании Союзного совмина, передает БелаПАН

Как отметил премьер-министр, «наша двусторонняя встреча показала, что тумана у нас в отношениях совсем нет».

- Дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества. Сюда мы относим формирование цен на нефть и газ, барьеры по доступу товаров на внутренние, национальные рынки, условия поддержки производителей, в том числе за счет субсидий, - заявил Сергей Румас. - В то же время для Республики Беларусь особую значимость приобретают условия функционирования экономики уже в 2020 году, так как последствия реализации в Российской Федерации налогового маневра имеют нарастающий отрицательный эффект для Беларуси.

Напомним, на прошлой неделе Александр Лукашенко несколько раз жестко высказался о положении дел в белорусско-российских отношениях.