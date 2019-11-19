В Беларуси почти готова инфраструктура по выпуску и обращению ID-карт
Об этом сообщил БелаПАН Сергей Новиков, начальник управления стратегического развития Министерства связи и информатизации.
Он рассказал, что ID-карта будет содержать чип с биометрическими данными о гражданине, а также его электронную подпись. Чтобы выезжать заграницу, белорусам понадобится биометрический паспорт.
В будущем же для заграничных поездок можно будет пользоваться и национальную ID-карту. Но для этого белорусские ID-карты должны быть признаны международной организацией, которая обеспечивает взаимное признание биометрических документов.
По словам Сергей Новикова, Беларусь уже вступила в эту организацию. Он отметил, что уже готов проект указа, который определит оператора, ответственного за передачу данных биометрических паспортов в эту организацию.