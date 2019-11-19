В Беларуси почти готова инфраструктура по выпуску и обращению ID-карт

Карты в скором будущем могут заменить паспорта, однако пока бумажный паспорт нужен будет для выезда за границу Фото: Оксана БРОВАЧ

Вопрос о начале выпуска ID-карт должно решить Министерство внутренних дел, а техническая инфрастуруктура для этого в стране будет готова уже к 2020 году

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Об этом сообщил БелаПАН Сергей Новиков, начальник управления стратегического развития Министерства связи и информатизации.

Он рассказал, что ID-карта будет содержать чип с биометрическими данными о гражданине, а также его электронную подпись. Чтобы выезжать заграницу, белорусам понадобится биометрический паспорт.

В будущем же для заграничных поездок можно будет пользоваться и национальную ID-карту. Но для этого белорусские ID-карты должны быть признаны международной организацией, которая обеспечивает взаимное признание биометрических документов.

По словам Сергей Новикова, Беларусь уже вступила в эту организацию. Он отметил, что уже готов проект указа, который определит оператора, ответственного за передачу данных биометрических паспортов в эту организацию.