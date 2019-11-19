2019-11-19T18:35:58+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске открылся фестиваль современной хореографии: станцевали «Анну Каренину», ожидается спектакль для взрослых

В этом году на конкурс свои работы представили только белорусские исполнители
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Витебске открылся 32-й международный фестиваль современной хореографии. Фото: Алексей ВРОНСКИЙ.В Витебске открылся 32-й международный фестиваль современной хореографии. Фото: Алексей ВРОНСКИЙ.
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18 ноября в Витебска открылся Международный фестиваль современной хореографии. Это уже 32-й IFMC. Для хореографических фестивалей на постсоветском пространстве – беспрецедентное долгожительство.

Фестиваль открылся спектаклем Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова «Анна Каренина». Пластический спектакль на музыку Альфреда Шнитке поставила хореограф Анжелика Холина. В нем заняты не профессиональные танцовщики, а актеры театра.

-Для них это большой вызов, ведь они раньше не танцевали, - призналась Анжелика Холина.

В течение недели белорусские коллективы будут бороться за призы в конкурсе современной хореографии (в будущем году конкурс снова будет международным, по традиции, он проходит биеннале). В гостевой программе – балет «Вий» украинского «Киев Модерн-балета», балеты «Лабиринт» и «Человек воздуха» пермского Театра Евгения Панфилова, провокационное действо для взрослых «SWEAT BABY SWEAT» (возрастное ограничение для зрителей – 18+). Итоги фестиваля подведут в субботу, 23 ноября.

История Анны рассказана без единого слова, языком танца и пластики. Фото: Алексей ВРОНСКИЙ.

История Анны рассказана без единого слова, языком танца и пластики. Фото: Алексей ВРОНСКИЙ.

Для актеров театра этот спектакль стал вызовом - ни один из них не является профессиональным танцовщиком. Фото: Алексей ВРОНСКИЙ.

Для актеров театра этот спектакль стал вызовом - ни один из них не является профессиональным танцовщиком. Фото: Алексей ВРОНСКИЙ.

"Анну Каренину" показали в первый день открытия фестиваля, в гостевой программе еще много сюрпризов. Фото: Алексей ВРОНСКИЙ.

"Анну Каренину" показали в первый день открытия фестиваля, в гостевой программе еще много сюрпризов. Фото: Алексей ВРОНСКИЙ.

В зрительном зале в день открытия фестиваля был аншлаг. Фото: Алексей ВРОНСКИЙ,

В зрительном зале в день открытия фестиваля был аншлаг. Фото: Алексей ВРОНСКИЙ,

Действо на сцене происходит под музыку Альфреда Шнитке. Фото: Алексей ВРОНСКИЙ.

Действо на сцене происходит под музыку Альфреда Шнитке. Фото: Алексей ВРОНСКИЙ.

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