2019-11-19T18:36:00+03:00
Общество
КП Беларусь

Одного из белорусов, ограбивших ювелирный магазин в Вене, задержали в Польше и экстрадируют в Австрию

Дерзкое нападение случилось в конце сентября
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Эдуарда Ждановича подозревают в ограблении ювелирного в Вене. Фото: МВД.Эдуарда Ждановича подозревают в ограблении ювелирного в Вене. Фото: МВД.
Изменить размер текста:

В Польше благодаря содействию ГУБОПик ночью понедельника, 18 ноября, задержали белоруса, подозреваемого в дерзком ограблении в австрийской столице. Об этом сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram-аккаунте.

Напомним, громкое преступление было совершено в начале осени, 23 сентября. Рано утром, примерно в 09.30 часов, в один из ювелирных магазинов Вены ворвались двое грабителей. Преступники произвели несколько выстрелов, избили хозяев магазина, разбили витрины и скрылись на авто с похищенными драгоценностями.

– Полиции Австрии удалось вычислить личности нападавших. Ими оказались два гражданина Беларуси. Розыски одного из преступников – Эдуарда Ждановича (Прим.: На фото) продолжаются, его подельника поймали и скоро экстрадируют, – прокомментировали в пресс-службе.

Второй подозреваемый, уроженец Гродненщины, был арестован на территории Польши. Международная спецоперация правоохранителей по его задержанию проходила ночью 18 ноября. Подозреваемого в скором времени экстрадируют в Австрию для дальнейших разбирательств.

– В последнее время наметилась тенденция по выезду ранее судимых граждан Беларуси в страны ЕС, где они продолжают совершать преступления. Для противодействия этому «явлению», установлено тесное сотрудничество с иностранными службами. Особенно актуально и применимо это для раскрытия тяжких преступлений, – объяснил Алексей Аксёнов, начотдела ГУБОПиК МВД.

Еще больше материалов по теме: «Гродно: криминальные новости»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Сначала попытались угнать «Жигули», а потом - «БМВ» и все неудачно»: гродненских автоворов поймали на пути в Россию
В Кобринском районе грабитель проник в сотовый салон, просто подобрав ключ к двери
В Борисове водитель BMW слишком разогнался и врезался в пропускавший его Volkswagen: есть пострадавшие
В Кобринском районе задержали мужчину, укравшего наркотические вещества
В Минске разыграли крупные денежные призы
В Барановичах 2-летняя девочка упала в доме с лестницы и ударилась головой
В Витебске открылся фестиваль современной хореографии: станцевали «Анну Каренину», ожидается спектакль для взрослых
В Беларуси почти готова инфраструктура по выпуску и обращению ID-карт
Премьер-министр Беларуси назвал условия дальнейшей интеграции с Россией
Женщина послала по почте дохлого кота бывшему мужу, который терроризировал ее
В Беларуси 15 школ отказались от пакетов и полиэтиленовых обложек для книг
Лукашенко: футболисты и хоккеисты деньги получают, а страну только позорят
Парень обиделся на то, что проезжающий мимо автомобиль ему бибикнул. Через месяц он отомстил
Двое пенсионеров погибли на пожаре в минской девятиэтажке
В Минске снесут целый квартал старых двухэтажек
К концу года во всех школах страны пройдут проверки
Ревнивец лез в окно в дом соперника и чуть не зарезал его осколком стекла
«Не примем шельмование». МИД Беларуси прокомментировал международную оценку прошедших выборов
Лукашенко наградил спортсменок Герасименю и Карстен
Через несколько часов мы узнаем, кто стал обладателем крупных денежных призов
Виктор Лукашенко стал первым вице-президентом НОК Беларуси
Следователя из Борисова обвиняют в фальсификации доказательств
Почти 80% бюджета ФСЗН в следующем году пойдет на выплату пенсий
«Опасность увеличивается в десять раз». Белорусов проверят на наличие фликеров
«Брать только численность - неправильно». Минэкономики планирует пересмотреть критерии отнесения бизнеса к малому и среднему
Петиция о запрете цирков с животными набрала больше 8500 подписей
Смертельное ДТП на трассе Минск - Гомель: неизвестный сбил пенсионера с тележкой и скрылся, а старика переехала еще другая машина