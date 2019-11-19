Одного из белорусов, ограбивших ювелирный магазин в Вене, задержали в Польше и экстрадируют в Австрию

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В Польше благодаря содействию ГУБОПик ночью понедельника, 18 ноября, задержали белоруса, подозреваемого в дерзком ограблении в австрийской столице. Об этом сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram-аккаунте.

Напомним, громкое преступление было совершено в начале осени, 23 сентября. Рано утром, примерно в 09.30 часов, в один из ювелирных магазинов Вены ворвались двое грабителей. Преступники произвели несколько выстрелов, избили хозяев магазина, разбили витрины и скрылись на авто с похищенными драгоценностями.

– Полиции Австрии удалось вычислить личности нападавших. Ими оказались два гражданина Беларуси. Розыски одного из преступников – Эдуарда Ждановича (Прим.: На фото) продолжаются, его подельника поймали и скоро экстрадируют, – прокомментировали в пресс-службе.

Второй подозреваемый, уроженец Гродненщины, был арестован на территории Польши. Международная спецоперация правоохранителей по его задержанию проходила ночью 18 ноября. Подозреваемого в скором времени экстрадируют в Австрию для дальнейших разбирательств.

– В последнее время наметилась тенденция по выезду ранее судимых граждан Беларуси в страны ЕС, где они продолжают совершать преступления. Для противодействия этому «явлению», установлено тесное сотрудничество с иностранными службами. Особенно актуально и применимо это для раскрытия тяжких преступлений, – объяснил Алексей Аксёнов, начотдела ГУБОПиК МВД.