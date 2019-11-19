В Барановичах 2-летняя девочка упала в доме с лестницы и ударилась головой

Изменить размер текста: A A

Несчастный случай произошел в райцентре на Брестчине в воскресенье, 17 ноября. Проинформировала о ЧП пресс-служба Следственного комитета в официальном аккаунте в Телеграме.

В тот день в Барановичах была травмирована 2-летняя девочка, гостившая на выходных у бабушки с дедушкой в частном доме. Когда случилось несчастье малышка самостоятельно поднималась по лестнице на второй этаж домовладения. В какой-то момент девочка оступилась и, потеряв равновесие, упала прямо в проем между ступенями и лестницей.

– Малолетняя девочка упала вниз с высоты примерно 1,5 метра. Падая, малышка сильно ударилась головой о ступеньки. Взрослые отвезли ребенка в больницу, медики сообщили о происшествии в милицию, – уточнили в пресс-службе.

На данный момент СК проводит расследование, устанавливаются все обстоятельства предшествующие травмированию ребенка.