В Кобринском районе задержали мужчину, укравшего наркотические вещества

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Хищение из частного дома в одной из деревень на Кобринщине произошло в середине сентября 2019 года, проинформировали в пресс-службе СК в официальном Telegram-аккаунте.

В милицию обратились владельцы дома, которые сообщили, что 15 сентября неизвестный проник в дом и похитил… маковую соломку.

– Проникнуть в дом преступник смог через окно, повредив с этой целью оконную раму. В доме хранилась маковая соломка, вес наркотических средств составлял около 85 граммов, – пояснили в пресс-службе.

Во время следствия удалось установить, что психотропы принадлежали хозяйке дома, умершей в 2014 году. А вскоре был задержан и подозреваемый в краже. Им оказался 36-летний житель Кобрина.

Сейчас мужчина задержан, он находится под стражей и работает со следствием. Против фигуранта возбуждено уголовное дело по обвинению в хищении наркотических средств.

Расследование еще не завершено.