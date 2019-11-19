В Борисове водитель BMW слишком разогнался и врезался в пропускавший его Volkswagen: есть пострадавшие

"БМВ" съехала с трассы и врезалась в авто на второстепенной дороге. Фото: УВД Миноблисполкома.

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Серьезная авария произошла во вторник, 19 ноября, в Борисове . Об этом рассказали в пресс-службе УВД Минского областного исполкома.

ДТП случилось в первой половине дня. Утром на улице Галицкого столкнулись две иномарки «БМВ» и «Фольксваген».

Как стало известно правоохранителям, 28-летний мужчина на «БМВ» ехал по борисовской улице Брилевская, направляясь в сторону улицы Гагарина. В этот же момент на второстепенной дороге, пропуская «немца» остановился «Фольксваген».

– Водитель «БМВ» не учел погодную и дорожную обстановку и, превысив безопасную скорость, не справился с управлением. В итоге иномарка съехала с проезжей части и врезалась прямо в пропускавший ее на главной дороге «Фольксваген», – пояснили в пресс-службе.

В дорожно-транспортном происшествии есть пострадавшие: это водители обоих легковушек, а также пассажир «БМВ». Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в ближайшую больницу.