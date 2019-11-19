В Кобринском районе грабитель проник в сотовый салон, просто подобрав ключ к двери
Ограбления магазина сотовой связи в Кобрине произошло в конце октября, сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
В милицию обратилась 43-летняя сотрудница салона. Женщина пришла утром на работу и сильно удивилась, когда выяснилось, что дверь в магазин не заперта. Она зашла внутрь и поняла, что это – ограбление: телефоны пропали, витрины разбиты, из кассы забрали всю выручку.
– Общая сумма всего украденного превысила 12,6 тысячи белорусских рублей. Всего пропали 30 смартфонов, планшет и деньги из кассы, – пояснили в пресс-службе.
Вскоре удалось выяснить, кто причастен к дерзкой краже. Подозреваемым стал 35-летний пинчанин, дома у которого нашли один из 30 украденных смартфонов. Еще 23 новеньких телефона он продал знакому, 50-летнему жителю Пинска, конечно, не сказав, что техника украдена.
– Фигурант сейчас задержан, часть украденного изъята. Дело передано на правовую оценку, – пояснили в УВД.
Правоохранители также заметили, ограбленный магазин совершенно не был защищен: без сигнализации, видеокамер, защитных роллетов. А внутрь похититель проник, просто подобрав ключ к замку входной двери.
Задержан подозреваемый в краже мобильных телефонов из салона связи.Подробности - в телеграм-канале "Пресс-секретарь МВД Беларуси" https://t.me/pressmvd/666
Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»