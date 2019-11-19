2019-11-19T20:46:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Кобринском районе грабитель проник в сотовый салон, просто подобрав ключ к двери

Злоумышленника, укравшего выручку и мобильники почти на $6 тысяч, уже задержали
Надежда БУТОВИЧ
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Пинчанин ограбил магазин смартфонов в Кобрине. Фото: МВД.Пинчанин ограбил магазин смартфонов в Кобрине. Фото: МВД.
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Ограбления магазина сотовой связи в Кобрине произошло в конце октября, сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратилась 43-летняя сотрудница салона. Женщина пришла утром на работу и сильно удивилась, когда выяснилось, что дверь в магазин не заперта. Она зашла внутрь и поняла, что это – ограбление: телефоны пропали, витрины разбиты, из кассы забрали всю выручку.

– Общая сумма всего украденного превысила 12,6 тысячи белорусских рублей. Всего пропали 30 смартфонов, планшет и деньги из кассы, – пояснили в пресс-службе.

Вскоре удалось выяснить, кто причастен к дерзкой краже. Подозреваемым стал 35-летний пинчанин, дома у которого нашли один из 30 украденных смартфонов. Еще 23 новеньких телефона он продал знакому, 50-летнему жителю Пинска, конечно, не сказав, что техника украдена.

– Фигурант сейчас задержан, часть украденного изъята. Дело передано на правовую оценку, – пояснили в УВД.

Правоохранители также заметили, ограбленный магазин совершенно не был защищен: без сигнализации, видеокамер, защитных роллетов. А внутрь похититель проник, просто подобрав ключ к замку входной двери.

Задержан подозреваемый в краже мобильных телефонов из салона связи.Подробности - в телеграм-канале "Пресс-секретарь МВД Беларуси" https://t.me/pressmvd/666

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