«Меня попросили - я сдался»: Александр Лукашенко назначил первым вице-президентом НОК Виктора Лукашенко

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- Многие, кто знает меня и мою семью, предлагали это. Но когда начали настаивать на этом некоторые представители, не бедные, зарубежных государств, попросили меня рассмотреть этот вопрос, я сдался, - так прокомментировал назначение Александр Лукашенко.

Руководить олимпийским спортом Виктор Лукашенко будет по совместительству со своей нынешней должностью - он помощник президента по нацбезопасности.

- Потому что это большая будет потеря в государстве. Я уже как-то говорил, что он работал помощником, потому что мне нужен был теснейший открытый канал связи между мной и силовыми структурами. Вы знаете, эти структуры большую роль играют в стране и должны быть под контролем президента, чтобы, не дай бог, не случилось, как у некоторых наших соседей. Я это, вы видите, всегда держал на контроле и не нашел лучшего выхода (и сейчас не жалею) как назначить его помощником. Я пока не вижу человека, который исполнял бы эти обязанности, - добавил Александр Лукашенко.

В международном спорте, уверен президент, новый руководитель сможет продвинуть Беларусь.

- Вы знаете, кто сегодня работает в международных структурах, что это за люди, кто возглавляет (спортивные. - Ред.) движения в конкретных странах и как с ними надо работать, - цитирует главу государства пресс-служба президента.