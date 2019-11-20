2019-11-20T12:07:37+03:00
Политика
КП Беларусь

«Придется обратиться к президентам двух стран, чтобы они провели консультации»: премьеры Беларуси и России не договорились по газу

Главы правительств обсуждали интеграцию
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Румас встретился с Медведевым в Москве. Фото: government.byРумас встретился с Медведевым в Москве. Фото: government.by
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Сергей Румас 19 ноября в Москве провел семичасовые переговоры с российским премьером Дмитрием Медведевым. Руководители обсуждали интеграционные дорожные карты.

- Всего необходимо разработать 31 дорожную карту, включая более 700 мероприятий. Из них к сегодняшнему утру около 40 мероприятий по дорожным картам не были согласованы госорганами. И в течение этих семи часов мы подробно прошлись по каждому из этих расхождений. Трудно сказать, сколько точно их осталось, но, я думаю, что не менее половины из этих несогласованных позиций нам удалось сегодня снять, - заявил Сергей Румас по итогам встречи.

По информации пресс-службы белорусского правительства, 20 дорожных карт готовы к подписанию. По рынку газа и нефтепродуктов премьеры договорились по 2 дорожным картам из 4.

- Действительно, остались сложные вопросы, по которым нам не удалось найти сегодня развязку. Но это не значит, что развязок по ним не существует, - добавил Румас.

Дмитрий Медведев сказал, что переговоры продолжатся, и если не удастся достичь консенсуса, то главы правительств обратятся за помощью к президентам.

- Скажу прямо, что это были продуктивные переговоры, продуктивное обсуждение. Очень полезное, абсолютно откровенное, с расстановкой акцентов по поводу того, где мы договорились, а где не договорились, где еще есть ресурс продолжения переговоров на уровне правительств (и, наверное, мы по этому пути должны пройти), а по каким вопросам, по всей вероятности, нам придется обратиться к президентам двух стран, чтобы они провели необходимые консультации. Я считаю, что такой откровенный разговор между нами с участием всех наших коллег должен позволить нам выйти на окончательные решения, - прокомментировал итоги переговоров Дмитрий Медведев.

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