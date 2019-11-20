2019-11-20T12:08:17+03:00
Экономика
КП Беларусь

Ставка рефинансирования в Беларуси снижается до 9%

Это связано с замедлением инфляции
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Кредиты в Беларуси могут подешеветь.Кредиты в Беларуси могут подешеветь.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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С 20 ноября в Беларуси Нацбанк снижает ставку рефинансирования с 9,5% годовых до 9%. Ставку по сверхсрочным кредитам овернайт - с 10,75% до 10% годовых, по депозиту овернайт - с 8,25% до 8% годовых.

Это связано с замедлением инфляции. По прогнозу Нацбанка, к концу года и в течение 2020 инфляция достигнет 5%. В сентябре она составила 5,3%.

– Принятые решения обеспечивают сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики, - комментирует Нацбанк.

От ставки рефинансирования зависят ставки по кредитам. Предполагается, что со снижением ставки рефинансирования кредиты подешевеют. Но и могут уменьшиться проценты по депозитам.

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