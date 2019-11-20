2019-11-20T12:09:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Мозырском погранотряде погиб ефрейтор

Его тело с признаками суицида обнаружили ночью
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Обстоятельства гибели военнослужащего в Мозырском пограничном отряде устанавливает Следственный комитет.

Тело солдата обнаружили 20 ноября в 2 часа ночи. Это был 20-летний ефрейтор. На службу его призвали в ноябре 2018-го.

Как сообщает Госпогранкомитет, солдат характеризовался положительно.

- Имел поощрения от командования части, в том числе благодарность за разумную инициативу и усердия, проявленные при несении службы, решительные действия по обнаружению и задержанию нарушителя границы, а также высокие показатели по службе за третий квартал 2019 года, - цитирует сообщение ведомства belta.by.

После окончания срочной службы ефрейтор планировал остаться на службу по контракту в погранвойсках.

В ноябре военнослужащий находился в отпуске дома.

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