В Мозырском погранотряде погиб ефрейтор
Обстоятельства гибели военнослужащего в Мозырском пограничном отряде устанавливает Следственный комитет.
Тело солдата обнаружили 20 ноября в 2 часа ночи. Это был 20-летний ефрейтор. На службу его призвали в ноябре 2018-го.
Как сообщает Госпогранкомитет, солдат характеризовался положительно.
- Имел поощрения от командования части, в том числе благодарность за разумную инициативу и усердия, проявленные при несении службы, решительные действия по обнаружению и задержанию нарушителя границы, а также высокие показатели по службе за третий квартал 2019 года, - цитирует сообщение ведомства belta.by.
После окончания срочной службы ефрейтор планировал остаться на службу по контракту в погранвойсках.
В ноябре военнослужащий находился в отпуске дома.