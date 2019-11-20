2019-11-20T12:10:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

20 ноября патриарх Русской православной церкви отмечает 73-летие
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Патриарху исполнилось 73 года.Патриарху исполнилось 73 года.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу поздравительную телеграмму. В ней он отметил, что верующие с теплотой и благодарностью принимают многие годы служения патриарха.

- Церковь использует свой более чем тысячелетний опыт в созидательной деятельности по возрождению, сохранению и развитию духовного наследия. Ваша неустанная забота об авторитете православия, поддержании общественного согласия, веротерпимости, духа взаимоуважения и любви содействует укреплению мира и стабильности братских народов Беларуси и России, - цитирует сообщение пресс-служба президента.

Последний раз патриарх Кирилл приезжал в Беларусь осенью прошлого года. Тогда он возглавил службу в Свято-Духовом кафедральном соборе и встретился с президентом.

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