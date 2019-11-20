2019-11-20T12:55:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Беларуси действуют мошенники-гастролеры: они предлагают купить клад

Это новый для нашей страны сценарий
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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За такой «клад» люди отдают мошенникам большие деньги. Фото: МВДЗа такой «клад» люди отдают мошенникам большие деньги. Фото: МВД
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МВД Беларуси сообщает, что в нашей стране появились заезжие мошенники, которые придумали для обмана людей новую схему.

- Смуглые мужчины неславянской наружности на автомобиле с российскими номерами приезжают в город, переодеваются в рабочую одежду и под видом строителей-гастарбайтеров с Востока обращаются к прохожим. Рассказывают, что нашли на стройке клад с золотыми и серебряными монетами, ценными столовыми приборами, которые хотят конвертировать в деньги. На предложение сдать находку государству и получить свою законную долю отвечают, что не хотят светиться, поэтому готовы срочно продать ценные предметы в разы дешевле, - рассказывает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Такие случаи зафиксированы в регионах и в Минске.

Например, в Минске именно таким способом обманули минчанина на тысячу долларов. Аферист даже зашел вместе с мужчиной в ломбард, чтобы якобы проверить на подлинность золотую монету. После этого мужчина за десять подделок из дешевого металла отдал тысячу долларов: злоумышленник незаметно подменил настоящую золотую монету на фальшивую.

Жена потерпевшего, услышав рассказ супруга о такой выгодной сделке, засомневалась. Вскоре ее опасения подтвердились, - делится подробностями Андрей Микулич, начальник главного управления уголовного розыска МВД.

После этого мошенники вернулись в Россию, а через несколько недель приехали в Беларусь новым составом. По такой же схеме уже другому минчанину они втюхали за 800 долларов поддельные царские монеты.

Россиянина задержали с поличным. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Милиция призывает быть внимательными и не поддаваться уговорам аферистов.

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