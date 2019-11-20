Из-за сильного ветра на 21 ноября объявили штормовое предупреждение

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Утром и днем в четверг, 21 ноября, в западных регионах Беларуси и в Минске ожидается сильный порывистый ветер. Скорость при порывах может достигать 15 - 20 м/с. Такое сообщение распространил Белгидромет.

Днем ожидается облачная погода, на востоке страны - облачная с прояснениями. Возможен туман, дождь. Воздух в Бресте прогреется до +8...+10 градусов, в Гродно - до +6...+8 градусов. В Витебске и Могилеве ожидается не более 3 градусов тепла, в Гомеле - не более 4. В Минске, по прогнозу, будет +4...+6 тепла. Ночью и утром возможен туман.

Ветер прогнозируется и в пятницу, 22 ноября. Ночью возможен мороз от -3 до -10, при прояснениях до -12. В западных регионах будет теплее: от -2 до +2, днем до +3.