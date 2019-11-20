2019-11-20T15:09:51+03:00
Общество
КП Беларусь

В этом году служебные собаки белорусской таможни помогли найти на границе более 64 кг наркотиков

У собак есть служебные автомобили и подработки
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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В 2019 году кинологическая служба белорусской таможни выявила более 64 килограммов наркотиков и более 326 единиц лекарственных препаратов с психотропами в составе. Кинологи пресекли 53 попытки переместить через границу запрещенные вещества, сообщает Гостаможкомитет.

Таможенные собаки умеют находить наркотики, даже когда они хорошо спрятаны или когда их очень мало. Помощью таможенников-кинологов время от времени пользуются правоохранительные органы. В этом году собаки на таких «подработках» помогли установить 13 фактов незаконного хранения и распространения наркотиков.

В Гродненской, Брестской и Минской региональной таможнях есть служебные автомобили, которые предназначены для доставки собак на работу - «к местам применения». Они закуплены в рамках проекта трансграничного сотрудничества «Польша - Беларусь - Украина», который финансирует Евросоюз.

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