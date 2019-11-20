В Бресте и Гродненской области в продаже обнаружены приправы с плесенью и кишечной палочкой

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Гродненская и Брестская областные инспекции Госстандарта рассказали о не соответствующей техрегламенту продукции, которая находилась в продаже в белорусских магазинах.

В частности, в Бресте претензии появились к сахару российского производства.

- В результате испытаний обнаружено наличие сильного постороннего запаха в сухом сахаре, что не допускается, - говорится в сообщении Госстандарта на сайте Брестского облисполкома.

В приправе для супа и упаковке с кориандром российского производства эксперты обнаружили плесень и бактерии группы кишечной палочки.

В Гродненской области опасные приправы нашли в Новогрудке и в Ивьевском районе. Там микробы, плесень и кишечная палочка оказались в упаковках с черным молотым перцем производства РФ и душистого перца горошком украинского производителя.

- По результатам проверок выданы предписания о запрете к реализации опасного перца черного молотого и перца горошком, выданы предписания о запрете ввоза и обращения на территории Республики Беларусь, а также о прекращении действия декларации о соответствии. Продукция внесена в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, размещенный на сайте Госстандарта, - комментируют в Гродненской областной инспекции Госстандарта.