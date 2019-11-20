В Борисове проведут реконструкцию знаменитой переправы Наполеона через Березину

На этот фестиваль приезжал историк Олег Соколов из Санкт-Петербурга, который не уходит из новостей из-за расправы над студенткой

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Зрелищный фестиваль «Березина» проводится ежегодно с 1992 года, но в этот раз к нему приковано особое внимание. В реконструкции наполеоновских сражений на реке Березина ранее активно участвовал российский историк Олег Соколов. Внимание СМИ к нему приковано из-за шокирующей истории со студенткой: доцента обвиняют в том, что он убил и расчленил девушку. Соколов много раз приезжал в Беларусь, а в прошлом году в Борисове презентовал свою книгу.

В этом году фестиваль пройдет без него, но от этого не потеряет. Об участии в нем заявили уже около 500 представителей клубов военно-исторической реконструкции не только из Беларуси и России, но также Польши, Франции и других стран.

В Борисов собирается приехать военный оркестр парашютного полка из Тулузы. Концерт пройдет в городском дворце культуры 22 ноября в 18.00.

Реконструкция сражений состоится 23 и 24 ноября.

- После «битвы» на батареях будем пересекать Березину вплавь! Это идея французской стороны, они изъявили желание повторить подвиг французских понтонеров. Если помните из истории, переправу через реку наводили 400 понтонеров при температуре воздуха минус 23°С. Тогда выжил лишь один из них, - цитирует МЛЫН.BY начальника отдела спорта и туризма Борисовского райисполкома Александра Жежу.