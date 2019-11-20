2019-11-20T17:31:23+03:00
Общество
КП Беларусь

В украинском архиве нашли документы о смерти Яна Борщевского

В апреле 2019-го украинская школьница нашла могилу автора «Шляхціца Завальні» у себя во дворе
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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После того, как школьница нашла могильную плиту, появилась возможность заполнить белые пятна в биографии писателя. Фото: chudnivnews.in.uaПосле того, как школьница нашла могильную плиту, появилась возможность заполнить белые пятна в биографии писателя. Фото: chudnivnews.in.ua
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Метрические книги с записями о Яне Борщевском нашлись в государственном архиве Житомирской области, пишет «Радыё Свабода». Они подтвердили, что писатель последние годы своей жизни провел в Чуднове. Именно там украинская школьница Лена нашла надмогильную плиту Борщевского.

В метрике сказано, что «дворянин Иоанн Борщевский» умер от туберкулеза 28 февраля 1851 года. Ему было 54 года.

Однако на плите, которую нашла девочка, надпись на польском гласила, что «Ян Борщевский жил достойно 70 лет. Умер 23 февраля 1851 года».

Точная дата рождения Борщевского неизвестна. Если все же метрическая запись верна, то тогда Ян Борщевский родился в 1797 году.

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