В Логойском районе подросток случайно подстрелил младшего брата
Логойский райотдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по случаю с огнестрельным ранением у подростка.
Правоохранителям о произошедшем стало известно от медиков. Мальчик поступил в больницу с огнестрельным ранением головы и правого плеча. В настоящий момент его жизнь не под угрозой.
Как выяснилось, 18 ноября подросток вместе со своим младшим братом тайно взяли на сеновале отцовское ружье - оно было не зарегистрировано. Стрелять они пошли в лес за деревней.
- В то время как подросток собирался прикрепить на дереве мишень из бумаги, 17-летний брат держал в руках заряженное ружье. В результате произошел случайный выстрел и картечью были причинены телесные повреждения младшему брату, - комментируют в Следственном комитете.
В больницу мальчика отвезли на следующий день, когда он стал жаловаться родителям на боли.
Следователи осмотрели место происшествия. Два незарегистрированных гладкоствольных ружья, одно зарегистрированное и 44 патрона, документы на оружие, удостоверение охотника и другие имеющие отношение к делу предметы следователи изъяли.
Известно, что семья характеризуется положительно. Правовую оценку произошедшему дадут по окончании проверки.