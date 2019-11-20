2019-11-20T17:33:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Логойском районе подросток случайно подстрелил младшего брата

Дети баловались с отцовским ружьем
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Дети тайно взяли отцовское ружье и стреляли в лесу по мишеням. Фото: sk.gov.byДети тайно взяли отцовское ружье и стреляли в лесу по мишеням. Фото: sk.gov.by
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Логойский райотдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по случаю с огнестрельным ранением у подростка.

Правоохранителям о произошедшем стало известно от медиков. Мальчик поступил в больницу с огнестрельным ранением головы и правого плеча. В настоящий момент его жизнь не под угрозой.

Как выяснилось, 18 ноября подросток вместе со своим младшим братом тайно взяли на сеновале отцовское ружье - оно было не зарегистрировано. Стрелять они пошли в лес за деревней.

- В то время как подросток собирался прикрепить на дереве мишень из бумаги, 17-летний брат держал в руках заряженное ружье. В результате произошел случайный выстрел и картечью были причинены телесные повреждения младшему брату, - комментируют в Следственном комитете.

В больницу мальчика отвезли на следующий день, когда он стал жаловаться родителям на боли.

Следователи осмотрели место происшествия. Два незарегистрированных гладкоствольных ружья, одно зарегистрированное и 44 патрона, документы на оружие, удостоверение охотника и другие имеющие отношение к делу предметы следователи изъяли.

Известно, что семья характеризуется положительно. Правовую оценку произошедшему дадут по окончании проверки.

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