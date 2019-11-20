В Смоленской области в ДТП погиб дальнобойщик из Беларуси

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Информацию о гибели белорусского водителя в России подтвердили в посольстве Беларуси в России. Сейчас диппредставительство связывается с родственниками погибшего 39-летнего дальнобойщика.

Авария произошла на трассе М1, на 399-м километре в Смоленской области, недалеко от населенного пункта Ольша. Около 7.40 водитель грузовика врезался в ехавший впереди него автопогрузчик. Предварительно, дальнобойщик неправильно выбрал скорость. От полученных травм он умер на месте происшествия, уточняет belta.by.