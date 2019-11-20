2019-11-20T18:24:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

МЧС: В Гродно вспыхнула крыша 6-этажного дома

К счастью, никто не пострадал
Надежда БУТОВИЧ
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Пожар мог начаться из-за нарушений во время кровельных работ. Фото: МЧС, 112.by.Пожар мог начаться из-за нарушений во время кровельных работ. Фото: МЧС, 112.by.
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ЧП произошло в областном центре в среду, 20 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС.

О возгорании в многоэтажке в Гродно очевидцы сообщили днем, около 13.50 часов. Звонившие сообщили, что на улице 1 Мая из-под крыши 6-этажного дома выбиваются языки пламени.

– Не более пяти минут потребовалось подразделениям спасателей, чтобы прибыть на место происшествия. Огнем была объята крыша многоквартирного дома, покрытая металлочерепицей по деревянной обрешетке. Пламя «шло» по кровле здания, – пояснили в пресс-службе.

Спустя двадцать минут пожарные смогли локализовать возгорания. Спустя час возгорание было полностью ликвидировано.

– Огонь повредил около 20 квадратных метров крыши многоэтажки. Среди жильцов дома пострадавших нет, – уточнили в пресс-службе.

Причина пожара еще не установлена. Среди приоритетных версий – возникновение пожара из-за неосторожного обращения с огнем во время кровельных работ.

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