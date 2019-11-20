2019-11-20T19:06:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Украинец хотел в Минске покататься на коньках, но забыл, что в паспорте у него лежит листочек конопли

Парня подозревают в распространении наркотиков
Надежда БУТОВИЧ
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Наркотики молодой человек вырастил и хранил в Березовском районе, в доме родителей. Фото: ГУВД Мингорисполкома.Наркотики молодой человек вырастил и хранил в Березовском районе, в доме родителей. Фото: ГУВД Мингорисполкома.
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На днях в белорусской столице с поличным был задержан 20-летний украинец житель Минской области. Об инциденте сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Известно, что в Минске сельский житель решил покататься на коньках. Сотруднику проката ледовой арены он передал паспорт, а тот бдительно нашел в документе подозрительный сухой «листок» и позвонил в милицию.

– Прибывшие правоохранители задержали подозреваемого, в его личных вещах был обнаружена еще банка с граммом «травы» и два приспособления для курения, – сообщили в ГУВД.

На допросе молодой человек не стал скрывать, что найденные вещества растительного происхождения – наркотические средства. А в деревне в Березовском районе, в родительском доме, есть еще наркотики. Куст конопли, по словам юноши, он вырастил самостоятельно за 3 месяца. Урожай высушивал под крышей сарая, а потом – употреблял.

– По указанному адресу было обнаружено и изъято еще примерно 100 граммов растительных веществ. Экспертизы установили, что это марихуана, – уточнили в ГУВД.

На данный момент выясняется причастность молодого человека к распространению наркотиков. Сообщается, что подозреваемый – украинец, несколько лет назад переехал вместе с семьей в Беларусь, а с недавнего времени – проживает в столице в съемной комнате.

Дело передано на правовую оценку.

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