Круче, чем в кино! В Гомеле грабители пробили стену офиса, чтобы вынести сейф

Воры проломили стену, чтобы попасть в кабинет с сейфом. Фото: МВД.

Пустой сейф воры выбросили в реку, но их все равно вычислили

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«Ограбление по-гомельски» может дать фору пару-тройке голливудских блокбастеров! Дерзкие воры сделали огромную дыру в стене офиса и скрылись с сейфом, полным наличности.

ЧП произошло в пятницу, 15 ноября, сообщили в пресс-службе МВД в официальном Telegram. Неизвестные бандиты ночью ограбили здание местной службы такси. Причем пропажу обнаружили только утром, когда менеджер фирмы пришел на работу.

Прибывших по вызову правоохранителей удивила дерзость злоумышленников, таиться во время ограбления те, похоже, и не думали!

– Было разбито стекло во входной двери, а еще – проломлена огромная дыра в стенке офиса. Из кабинета пропал сейф, в котором лежали ключи от 26 авто службы, три смартфона, ноутбук и наличность: свыше 15 тысяч рублей, – пояснили в пресс-службе.

В ограблении подозреваются двое ранее судимых жителя Гомельской области. Фото: МВД.

Вскоре удалось выйти на след злоумышленников. Ими оказались двое подельников из Гомельской области: 37- и 39-летний мужчины. Оба с неоднократными судимостями. Известно, что один из фигурантов несколько раз проводил «разведку»: пытался устроиться в фирму работать таксистом.

– В квартирах подозреваемых была найдена часть украденных денег, а также ноутбук. Позже был обнаружен взломанный сейф, который фигуранты опустошили и выбросили в водоем на территории Ветковщины, – добавили в МВД.

Возбуждено уголовное дело.