2019-11-20T20:11:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Набрасываются на женщин, держат в страхе прохожих и детей»: в Витебске стая бродячих собак «терроризирует» целую улицу

Горожане ждут, что с проблемой разберутся коммунальщики
Надежда БУТОВИЧ
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Бродячие собаки в Витебске ведут себя агрессивно. Фото: vitbichi.by.Бродячие собаки в Витебске ведут себя агрессивно. Фото: vitbichi.by.
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В Витебске жители одной из городских улиц продолжительное время страдают от агрессивных бродячих собак. Об этом сообщил местный ресурс vitbichi.by.

Озверевшие «лайки» обосновались на витебской улице Софьи Панковой. Свора прогуливается по улице, лает, рычит, бросается на прохожих. Территория собак заканчивается перекрестком с улицей Терешковой. После этой условной черты собаки не продолжают преследование, но в «зоне», где бесчинствуют бродячие псы находиться опасно, считают местные жители.

Бродячие животные передвигаются по улице и днем и ночью, бросаются на людей на остановке городского транспорта. Были даже случаи, когда озверевшие собаки набрасывались на женщин, возвращавшихся с заводов в вечернее время. Конечно, они угрожают безопасности всех пешеходов и особенно – детей, – сообщили журналистам очевидцы.

В редакции считают, что публикация послужит сигналом для работников «Спецавтобазы» – коммунального госпредприятия Витебска. И специалисты вернут на улицу спокойствие и безопасность.

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